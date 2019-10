लखनऊ: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. झांसी जिले के तोड़ी फतेहपुर क्षेत्र में रविवार शाम ट्रक और टेंपो की जबरदस्त टक्कर में तीन महिलाओं समेत आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य जख्मी हो गए. हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा. पुलिस ने बताया कि मरने वालों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

UP: 8 killed, over 6 injured in Jhansi road mishap

