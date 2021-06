UP, Etawah, SP, COVID-19, FIR, Viral Video, Uttar Pradesh, News, इटावा: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh)में राजनीतिक दलों से जुड़े कई नेताओं में दबंगई और रसूखदारी सिर चढ़कर बोलती है. ऐसा ही कुछ यूपी की सपा के यूथ विंग के एक नेता का (SP youth leader Dharmendra Yadav) वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उत्‍तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की युवजन सभा का एक नेता गैंगस्‍टर एक्‍ट में जेल में बंद रहने के बाद जब रिहा हुआ तो पूरा जलूस ही निकालते हुए सड़कों पर नजर आया. कोविड महामारी के चलते जुलूस निकालकर सपा की यूथ विंग के इस नेता ने सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए. Also Read - UP Corona Curfew in 3 District: सहारनपुर जिले में भी हटा कोरोना कर्फ्यू, अब सिर्फ तीन जिले प्रभावित; जानिए उनके नाम

वायरल वीडियो में, सपा युवा नेता धर्मेंद्र यादव, जेल से बाहर आने के बाद, COVID प्रतिबंधों के बीच विशाल जुलूस का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे थे. समाजवादी पार्टी युवजन सभा की औरैया इकाई के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के साथ भीड़ भी जुट गई थी. वह गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में जेल में बंद था. पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर यादव और करीब 200 अन्य के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. Also Read - Lal Sari Wali Viral: लाल साड़ी वाली ने सिलेंडर उठाकर की धांसू एक्सरसाइज, हुस्न पर लाखों फिदा, दिल थामकर देखिएगा जनाब!

Etawah | In viral video, SP youth leader Dharmendra Yadav, after getting out of jail, was seen leading huge procession amid COVID restrictions. Also Read - Dulhan Ka Inkaar: दारू पीकर टुल्ल था दूल्हा, शादी से पहले पकड़ लिया हाथ, दुल्हन ने ऐसे मारा मुंह पर तमाचा...

He was released yesterday. FIR has been registered against 200 people under relevant sections of IPC: SSP Brijesh Kumar Singh pic.twitter.com/e1mcM37rvN

— ANI UP (@ANINewsUP) June 5, 2021