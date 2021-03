UP Panchayat Chunav Aarakshan List: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा थोड़ी ही देर में पंचायत चुनाव में आरक्षण की लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा. इस लिस्ट पर लोग 8 मार्च तक आपत्ति जता सकते हैं. वहीं 12 मार्च तक इन शिकायतों का निवारण और 15 मार्च तक फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा. बता दें कि आज जारी हो रहे इस लिस्ट को लेकर लोगों के बीच काफी बेचैनी है. ऐसे में किस जिले की कौन सी सीट को आरक्षित होगी, इस बाबत लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे. इस लिस्ट के जारी होने के बाद लोग पंचायत चुनावों को लेकर दावेदारी पेश कर सकते हैं. Also Read - UP Panchayat Chunav NEWS: Uttar Pradesh में जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी, 27 पद अनारक्षित

जालौन की आरक्षण लिस्ट जारी (Panchayat Chunav Aarakshan List of Jalaun)

जालौन जिले के ब्लॉकवार ग्राम पंचायतों में जिला प्रशासन द्वारा आरक्षण लिस्ट को जारी कर दिया गया है. यहां प्रशासन ने कुठौंद, माधौगढ़, नंदीगांव, रामपुरा, महेवा और कोंच ब्लॉक के तहत आने वाली सीटों को लेकर लिस्ट जारी कर दिया गया है. यही नहीं जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख की लिस्ट को भी जारी कर दिया गया है.

बता दें कि लिस्ट जारी होने के बाद इनपर आपत्तियां मांगी जाती है, इसके बाद आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद इन शिकायतों का निवारण किया जाता है, साथ ही समस्याओं के बाद 15 मार्च तक फाइनल लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा.