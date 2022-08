UP Janmashtami Holiday 2022: यूपी में जन्माष्टमी की छुट्टी में बदलाव किया गया है. उत्तर प्रदेश में अब 18 की जगह 19 अगस्त को सार्वजनिक अवकास रहेगा. पहले यह छुट्टी 18 अगस्त को तय थी. उत्तर प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब 18 की जगह 19 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश (Janmashtami Holiday) घोषित किया गया.Also Read - Janmashtami 2022: कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी न करें ये काम, जीवन भर पड़ सकता है पछताना

UP declares August 19 as a public holiday for the occasion of Janmashtami instead of the earlier decided August 18 pic.twitter.com/5Z7enNeEZZ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 17, 2022