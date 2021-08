Janta Dal United, UP, JDU, BJP, Uttar Pradesh Assembly Elections 2022 : जनता दल (यूनाइटेड) ने उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections) में उतरने का ऐलान कर दिया है. हालाक‍ि पार्टी ने यह भी कहा कि यह तभी होगा जब उसका बीजेपी के साथ एनडीए के घटक के तौर पर सम्मानजनक समझौता नहीं. अगर उसे पर्याप्‍त सीटें नहीं दी गईं तो तो वह अकेले ही ये चुनाव लड़ेगी.Also Read - केन्द्रीय मंत्री रामदास आठवले की पीएम मोदी से मांग- क्षत्रियों को मिले 10 प्रतिशत आरक्षण

दिल्‍ली में कल शनिवार को हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष का चुनाव हुआ. इस दौरान जेडीयू के प्रवक्ता के सी त्यागी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि जद (यू) उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आगामी राज्य विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी.

जेडीयू के प्रवक्ता के सी त्यागी ने शन‍िवार को कहा कि जनता दल (यूनाइटेड) भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के हिस्से के तौर पर यह चुनाव लड़ना चाहेगी, लेकिन यदि सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो वह अकेले ही ये चुनाव लड़ेगी. जेडीयू के प्रवक्ता ने दावा किया कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी ने मेडिकल परीक्षा में पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण प्रदान करने के मोदी सरकार के फैसले की भी सराहना की.

Party has decided to contest upcoming States’ polls. Our priority is to contest polls under NDA. If we get respectable no. of seats we’ll fight along with NDA else we’ll contest alone. As I’m UP in-charge, we’ll contest on around 200 seats. We’ll contest in Manipur also: KC Tyagi

