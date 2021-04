UP Panchayat Chunav: यूपी पंचायत चुनाव में उन्नाव जिला पंचायत चुनाव में सजायाफ्ता बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर की उम्मीदवारी रद्द होने पर उनकी बेटी ऐश्‍वर्या सेंगर ने सवाल उठाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया है. कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep singh senger`s daughter) की बेटी ऐश्वर्या सेंगर (Aishwarya Sengar) ने टि्वटर पर एक वीडियो डाल कर फैसले पर कई सवाल खड़े किए हैं. ऐश्वर्या सेंगर ने अपनी मां संगीता सेंगर का वीडियो कटने के बाद शेयर किए गए इस वीडियो में यह पूछते हुए नजर आ रही हैं कि आखिर उनकी माता और उनके परिवार की क्या गलती है, जो उनका टिकट जिला पंचायत चुनाव में काट दिया गया. Also Read - UP Panchayat Chunav 2021: पहले चरण की वोटिंग जारी, कहां-कितने मतदान केंद्रों पर डाले जा रहे वोट, जानिए

ऐश्वर्या सेंगर ने पूछा है कि क्या उनके परिवार को हमेशा अन्याय सहना पड़ेगा. वीडियो में बेटी ऐश्वर्या ने कहा कि मेरा नाम क्या है इससे शायद अब फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सरनेम सेंगर है. पिछले तीन साल से मेरे परिवार पर अन्याय पर अन्याय किया जा रहा है. मेरी मां संगीता सिंह सेंगर पिछले 15 वर्षों से उन्नाव में जिला पंचायत सदस्य हैं। सक्रिय राजनीति का हिस्सा रही हैं. ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना हर दायित्व निभाती आ रही हैं. इसी कारण सभी सदस्यों द्वारा उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुना गया. आज एक महिला नेता की योग्यता, उनका अनुभव, उनकी मेहनत को ताक पर रख दिया गया. Also Read - UP Panchayat Chunav 2021: वोटिंग से पहले गोरखपुर में गोलीबारी, ग्राम प्रधान पद के दावेदार को लगी गोली

ऐश्वर्या आगे कहती हैं कि इस देश में महिलाओं के लिए आरक्षण तो तय कर दिया गया है, लेकिन जब वो चुनाव के लिए आगे आती हैं तो उनके पिता और पति कौन हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या एक औरत की योग्यता किसी की बीवी या बहन होने से कम हो जाती है? उसकी खुद की कोई पहचान नहीं? ऐश्वर्या ने वीडियो में आगे कहा कि आपसे सिर्फ अपनी मां की गलती पूछना चाहती हूं. वो दागी कैसे हुईं. क्या मुझे और मेरी मां को सम्मान से जीने का अब हक नहीं है. आज बोल रही हूं क्योंकि एक बार अन्याय को फिर से चुपचाप सुन लिया तो शायद जमीर जिंदा रहना न गंवारा करे.

बता दें कि बीजेपी ने दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर उन्नाव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आलोचना को देखते हुए बाद में उनकी की उम्मीदवारी रद्द कर दी है. इसके बाद अब कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर उनके पक्ष में सामने आयी हैं.

उन्नाव की अलग-अलग विधानसभा सीटों से कुलदीप सिंह सेंगर 4 बार विधायक रहा है. साल 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को साल 2018 में उन्नाव दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद भाजपा ने कुलदीप सिंह सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्काषित कर दिया था. कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.