Lakhimpur Kheri: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नाबालिग बहनों के साथ हुए रेप और हत्या के सभी छह आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. सभी आरोपियों को लखीमपुर खीरी जिला जेल में रखा गया है. बुधवार को आरोपियों ने दोनों दोनों नाबालिगों की रेप के बाद हत्या कर शव को पेड़ से टांग दिया था. घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है.Also Read - Viral Video: कुछ ही सेकेंड में बच्ची ने गिना दिए यूपी के 75 जिलों के नाम, जनता बोली- नेता भी नहीं बता पाएंगे। देखें वीडियो

UP Lakhimpur Kheri minor girls’ rape and murder | All 6 accused sent to 14-day judicial custody. They have been brought to Lakhimpur Kheri District Jail. pic.twitter.com/s2rIh6sqVU

Also Read - लखीमपुर खीरी मामले पर बोले डिप्टी सीएम-ऐसी सजा मिलेगी कि आनेवाली पीढ़ियों की आत्मा भी कांप उठेगी

पोस्टमॉर्टम में दोनों बहनों से रेप के बाद गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है. देर शाम प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद परिजनों ने दोनों बहनों का अंतिम संस्कार कर दिया. पीड़ित परिवार ने मुआवजे और नौकरी की मांग की थी. Also Read - Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर मर्डर केस में 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने खोले कई राज | देखें वीडियो

Further, CM yogi has instructed that the case must be expedited in a fast-track court & efforts should be made punish the accused in a month

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 15, 2022