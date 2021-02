Uttar pradesh, Unnao, Lates news:उत्तर प्रदेश के उन्नाव (Unnao)जिले के असोहा (Asoha) इलाके के बबुरहा गांव के बाहर बुधवार यानि 17 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली दो लड़कियों का आज शुक्रवार को सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया. जबकि एक लड़की का अस्‍पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, जांच के लिए पहुंचे डॉग स्‍क्‍वाड और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम Forensic Science Laboratory (FSL) ने घटनास्‍थल का निरीक्षण किया है. Also Read - UP: 13 साल की Rape पीड़िता ने Chitrakoot के अस्पताल में बच्ची को दिया जन्म, लेकिन...

उन्नाव केस में डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने एसोहा में उस जगह का निरीक्षण किया, जहां 17 फरवरी को तीन लड़कियां बेसुध पड़ी मिली थीं. 17 फरवरी को अस्पताल में दो लड़कियों की मौत हो गई और आज उन्हें आराम करने के लिए रखा गया. जबकि, एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Unnao case: The dog squad and Forensic Science Laboratory (FSL) team inspect the site in Asoha where three girls were found lying unconsious on February 17. Also Read - Bride Escaped With Boyfriend Before Wedding: शादी से कुछ घंटों पहले प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन, दूल्हे ने उठाया ऐसा कदम कि पुलिस आ धमकी...

Two girls died at the hospital on Feb 17 and were laid to rest today. While, one is under medical treatment at a hospital pic.twitter.com/mwdGWIQeFT

