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Up Law And Order Cm Yogi Zero Tolerance Model

कभी अपराध के लिए बदनाम था UP, सीएम योगी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति से कितना बदला राज्य

यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है. योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से राज्य में विकास तेज हुआ. जानिए NCRB आंकड़े क्या बताते हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को इसी बदलाव की बड़ी वजह माना जाता है.

बद्री प्रसाद सिंह, रिटायर्ड IPS: महाभारत में भीष्म पितामह ने राजधर्म समझाते हुए कहा था कि कानून ही समाज की रक्षा करता है और वही व्यवस्था को जीवित रखता है. उत्तर प्रदेश की मौजूदा तस्वीर को देखें, तो यह बात काफी हद तक सही दिखाई देती है. एक समय था जब राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में डर और असुरक्षा का माहौल था. अपराध, माफिया और राजनीतिक संरक्षण जैसे मुद्दे अक्सर चर्चा में रहते थे. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की सख्ती ने माहौल बदलने की कोशिश की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को इसी बदलाव की बड़ी वजह माना जाता है. अब सरकार लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

अपराधियों पर कार्रवाई से बदली तस्वीर

यूपी में माफिया और बड़े अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. बुलडोजर कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट और पुलिस को मिली खुली छूट ने अपराधियों के बीच डर का माहौल बनाया. सरकार का दावा है कि अब अपराधी की पहचान उसकी जाति या राजनीतिक पहुंच से नहीं, बल्कि उसके अपराध से होती है. यही कारण है कि पहले जहां अपराधियों का प्रभाव दिखाई देता था, वहीं अब पुलिस और प्रशासन ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं. आम लोगों के बीच भी यह भावना बनी है कि शिकायत करने पर कार्रवाई होती है. यही वजह है कि राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है.

NCRB के आंकड़ों से सरकार को मजबूती

सरकार अपनी उपलब्धियों के समर्थन में NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का भी हवाला देती है. आंकड़ों के मुताबिक, यूपी की प्रति लाख आबादी पर अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम बताई जा रही है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषसिद्धि दर भी काफी ज्यादा बताई गई है. इसका मतलब यह है कि अपराधियों के खिलाफ केस अदालत तक पहुंच रहे हैं और सजा भी हो रही है. खासकर महिला सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाती रही है. राज्य में एंटी रोमियो स्क्वॉड, महिला हेल्पलाइन और फास्ट ट्रैक जांच जैसी व्यवस्थाओं को इसी दिशा में उठाए गए कदमों के तौर पर देखा जाता है.

कानून व्यवस्था और विकास का सीधा संबंध

किसी भी राज्य में निवेश और विकास तभी संभव होता है, जब वहां सुरक्षा का माहौल हो. यूपी में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और डेटा सेंटर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स आने के पीछे भी सरकार बेहतर कानून व्यवस्था को बड़ी वजह बताती है. निवेशक तभी पैसा लगाते हैं, जब उन्हें अपने कारोबार और कर्मचारियों की सुरक्षा का भरोसा हो. यही कारण है कि सरकार कानून व्यवस्था को सिर्फ पुलिसिंग नहीं, बल्कि आर्थिक विकास से भी जोड़कर देख रही है. राज्य में बेहतर सड़कें, नई इंडस्ट्री और रोजगार के अवसर इसी माहौल का हिस्सा माने जा रहे हैं.

अभी भी चुनौतियां बाकी हैं

हालांकि, सरकार के दावों और उपलब्धियों के बीच कई चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं. साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और पुलिस व्यवस्था को तकनीकी रूप से और मजबूत करने की जरूरत है. फॉरेंसिक जांच, डिजिटल मॉनिटरिंग और आधुनिक पुलिसिंग पर लगातार काम करना होगा. इसके अलावा लोगों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. बावजूद इसके, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो बदलाव दिखाई दे रहा है, उसने राज्य की छवि बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है. अब यह मॉडल दूसरे राज्यों में भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है.

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