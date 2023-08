UP News: Ghaziabad में दो नकाबपोश हमलावरों ने चेंबर में वकील की गोली मारकर हत्या की

Ghaziabad News, Ghaziabad Lawyer Murder: दिल्ली के लगे उत्तर प्रदेश (UTTAR PRADESH के गाजियाबाद (Ghaziabad ) में आज बुधवार को अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने तहसील परिसर में अपने चेंबर में बैठे वकील वकील मनोज उर्फ मनु चौधरी(Lawyer Manoj Chaudhari shot dead) की गोली मारकर हत्या कर दी है. आज दोपहर 2:00 बजे जब वकील मनोज चौधरी जब अपने चेंबर नंबर 95 में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी दो अज्ञात नकाबपोश हमलावर चेंबर में पहुंचे और बिना कुछ बोले सटाकर तमंचे से गोली मारकर फरार हो गए. इस घटना के बाद पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और आगे की जांच चल रही.

#WATCH | Some unknown assailants have shot one of the lawyers during lunchtime inside his chamber. Police are present at the spot and further investigation is underway: Advocate Ashok Kumar Verma, Tehsil Bar President pic.twitter.com/y9AQa25uf5 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 30, 2023