गाजियबाद कोर्ट परिसर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, कई लोगों को किया घायल | देखें VIDEO

Ghaziabad: देश की राजधानी दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला अदालत परिसर में आज बुधवार को दिनदहाड़े एक तेंदुए घुस आया. जानकारी के मुताबिक, तेंदुए के घुसने से कई लोग घायल (leopard enters Ghaziabad district court premises) हो गए हैं. इसके कुछ फुटेज का यह वीडियो (leopard video) सामने आया है. घायल लोगों का इलाज किया गया है.

#WATCH | Several people injured as leopard enters Ghaziabad district court premises in Uttar Pradesh pic.twitter.com/ZYD0oPTtOl — ANI (@ANI) February 8, 2023