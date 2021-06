लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश (PradesUttarh) के सभी 75 जिलों में कल सोमवार यानि 21 जून से निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन, सभी दुकानें (shops,), मार्केट (Markets) , रेस्‍टोरेंट् (Restaurants) मॉल (Malls) खुल जाएंगे. यूपी के इस लॉकडान अनलॉक (Locdown Unlock) में कल 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू (Night Curfew) में 2 घंटे की और छूट दी गई है. नई गाइड लाइंस ( COVID guidelines) में रेस्तरां और होटल सुबह 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में सिर्फ 5 दिन रहेगी. शनिवार और रविवार साप्ताहिक लॉकडॉउन रहेगा. रेस्तरां और होटल सुबह सात बजे से रात्रि 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगी. Also Read - Mumbai Lockdown-Unlock Update: मुंबई में Unlock के तहत नहीं मिलेगी ढील, कोरोना के सक्रिय मामलों में फिर देखी जा रही बढ़ोत्तरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया है और अब सप्ताह में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे. राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नए दिशानिर्देश जारी किए. जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल एक्‍ट‍िव मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी. अभी तक शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त करने के लिए एक्‍ट‍िव मामलों की संख्या 600 से अधिक निर्धारित की थी, लेकिन नए दिशानिर्देश में उपचाराधीन मामलों की संख्या 100 घटा दी गई है.

नए दिशानिर्देश

– सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात्रि 9 बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी.

– शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी.

– रेस्तरां और होटल सुबह सात बजे से रात्रि 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी.

– उत्‍तर प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी.

Ahead of phased un-lockdown from June 21, Noida’s GIP Mall to operate at 50% capacity in adherence to State guidelines. “We will open at 11 am, and are awaiting DM’s order for the closing time. It’s expected to be around 9 pm,” said Shamim Anwar, mall’s Associate Director (19.06) pic.twitter.com/J65fcC2Vjs

— ANI UP (@ANINewsUP) June 19, 2021