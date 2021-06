UP Lockdown Latest Update:यूपी सरकार के निर्देश पर 600 से कम कोरोना केस वाले जिले अनलॉक हो गए है, लेकिन शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी. इस दौरान सेनेटाइजेशन कराया जाएगा और साथ ही फॉगिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और साप्ताहिक बंदी में आबकारी की दुकानें भी खुली रहेंगी. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब आबकारी की दुकानें खुलेंगी तो लोगों की भीड़ वहां पहुंचेगी, फिर भीड़ को रोकना प्रशासन के लिए चुनौती भरा होगा. Also Read - UP Assembly Election 2022: यूपी में सियासी हलचल तेज, भाजपा के महामंत्री ने पूछा-आज हो चुनाव तो क्या होगा रिजल्ट...

600 से कम कोरोना केसेज वाले जिलों को मिली है कर्फ्यू में छूट Also Read - UP Unlock: गाजीपुर, जौनपुर और लखीमपुर खीरी में हटी पाबंदियां, कोरोना कर्फ्यू से मिली राहत

कोरोना के कम होते संक्रमण दर को देखते हुए अब बरेली और बुलंदशहर को भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है. इन जिलों में भी कोविड के सक्रिय मामले 600 से कम हो गए हैं. अब राहत पाने वाले जिलों की कुल संख्या 67 हो गई है. दो दिवसीय प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी के समाप्त होने के बाद सोमवार से इन दोनों जिलों को भी सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी. इन जिलों में साप्ताहिक व रात्रिकालीन बंदी सहित अन्य सभी कोविड प्रोटोलाल लागू रहेंगे. Also Read - Lockdown New Guidelines In Noida: नोएडा में 30 जून तक लागू रहेगी धारा-144, नई गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या हैं नियम...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-9 के साथ बैठक में कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 67 जिलों में कुल एक्टिव केस की संख्या 600 से कम हो गई है. रिकवरी की स्थिति को देखें तो सोमवार तक चार-पांच और जिलों के भी 600 एक्टिव केस से कम की श्रेणी में आने की संभावना है.

उन्होंने बताया कि देश में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाले उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल के तीन लाख 10 हजार 783 मरीजों की पीक की स्थिति के सापेक्ष आज 36 दिवस के बाद 94 फीसद की गिरावट हो चुकी है. वर्तमान में 19,438 कोरोना केस एक्टिव हैं. हमारी रिकवरी दर 97.6 फीसद हो गई है.