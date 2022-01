UP Lockdown Update: उत्तर प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है. यूपी में अब 10वीं क्लास तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रखे जाएंगे. साथ ही राज्य में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग (UP Night Curfew New Timing) को भी बढ़ाया गया है. यूपी में 6 जून से रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (UP Night Curfew) लगाया जाएगा. पहले नाइट कर्फ्यू की शुरुआत रात 11 बजे से होती थी. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार (Yogi Govt) ने यह भी फैसला लिया है कि राज्य के जिन जिलों में में कोरोना के 1,000 एक्टिव केस हो जायेंगे वहां सिनेमा, जिम, स्पा,बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सिर्फ 50 फीसद क्षमता के साथ ही संचालित किए जाएंगे.Also Read - Omicron: Omisure को ICMR ने दी मंजूरी, Omicron का पता लगाएगी यह किट; Must Watch Video

सरकारी आदेश के अनुसार, यूपी के जिन जिलों में हजार एक्टिव केस होंगे वहां शादी में सिर्फ 100 लोगों की शिरकत करने की इजाजत होगी. हालांकि खुली जगह में शादी होने पर उस जगह की 50 फीसदी क्षमता के मुताबिक लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि लोगों की संख्या किसी भी सूरत में 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

इसके साथ-साथ प्रयागराज माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 48 घंटे पहले की कोरोना RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट को भी अनिवार्य किया गया है. मालूम हो कि यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 992 मामले आए हैं. इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3178 हो गई है. राहत की बात यह है कि यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी की जान नहीं गई है