UP Lockdown-Unlock Latest Update: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में लगातार कोरोना संक्रमण (Corona Virus) के मामले कम हो रहे हैं. रविवार को यूपी में 3.10 लाख हुए कोविड-19 के टेस्ट में महज 1100 नए संक्रमित मरीज मिले हैं. जिसकी वजह से अब 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में ढील दे दी गई हैं, वहीं, जिन चार जिलों में एक्टिव केस के मामले 600 से ज्यादा हैं वहां अभी कोई ढील नहीं दी गई है. वो जिले हैं- राजधानी लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर, इन चार जिलों में अभी भी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा.

बता दें कि पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17 हजार रह गई है. बता दें यूपी देश का पहला राज्य है जहां 5 करोड़ से अधिक लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है और अब राज्य में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से घट रही है. वहीं, अगर टीकाकरण की बात करें तो प्रदेश में अभी तक 2.23 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है. इनमें 31 लाख युवा भी शामिल हैं, जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है.

गौरतलब है कि योगी सरकार ने जून महीने में एक करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है. जिसके तहत प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. योगी सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं जिसके मुताबिक कोरोना का टीकाकरण तेजी से चलाने की बात कही गई है.

चार जिलों में जारी है कोरोना कर्फ्यू, हटाने का हो सकता है फैसला

मिल रही जानकारी के मुताबिक राजधानी लखनऊ समेत जिन जिलों में 600 से अधिक मामले हैं, वहां भी कोरोना कर्फ्यू में ढील देने को लेकर रविवार को फैसला हो सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 संग होने वाली बैठक में इस फैसला ले सकते हैं. दरअसल, इन चार जिलों के व्यापारियों ने कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने की गुहार सरकार से लगाई है. कहा जा रहा है कि इस तरह से एक्टिव केसों की संख्या कम हो रही है,उस हिसाब से देखें तो आने वाले तीन से चार दिनों में स्वतः इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल जाएगी.