UP Lockdown-Unlock: देश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार के कमजोर पड़ते ही केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद राज्य अपने-अपने तरह से कोविड प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं. आज यूपी की योगी सरकार ने भी लोगों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है और राज्य में नाइट कर्फ्यू खत्म करने की घोषणा की है. इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. हालांकि प्रशासन ने कहा कि लोगों को आगे भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा.

बता दें कि यूपी में पिछले हफ्ते ही कोरोना के कम हो रहे मामले को देखते हुए नाइट कर्फ़्यू का समय रात कम करके रात्री 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया था. इससे पहले तीसरी लहर की पीक के वक्त यूपी में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ़्यू लगाया गया था. नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों को कुछ आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी भी तरह की छूट नहीं मिली थी. किसी भी तरह की आवाजही पर प्रतिबंध लगा था. लेकिन अब कर्फ्यू हटाने के बाद लोग रात के समय भी सड़कों पर आवाजाही कर पाएंगे.

नाइट कर्फ्यू हटाए जाने का आदेश आज राज से ही लागू हो जाएगा. वहीं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यूपी के सभी ऑफिसों को पूरी क्षमता के साथ खोलने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

Government of Uttar Pradesh lifts the #COVID19 induced night curfew following a drop in the number of COVID cases. pic.twitter.com/2y4FoUM3xc

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 19, 2022