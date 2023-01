प्रयागराज: माघ मेले में कूटरचित हिंदू धर्मग्रंथ बेचने के पीछे धर्म परिवर्तन का इरादा, मदरसा शिक्षक समेत तीन अरेस्ट

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में संगम नगरी (Prayagraj) में चल रहे माघ मेले (Magh Mela) में हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के इरादे से कूटरचित हिंदू धर्मग्रंथ (forged Hindu scriptures) बेचने के आरोप में पुलिस ने तीन व्यक्तियों को सोमवार को माघ मेले में गिरफ्तार किया. मुख्य आरोपी महमूद हसन गाजी प्रयागराज के इस्लामिया हिमदादिया मदरसा में शिक्षक है और वह इस्लाम को बढ़ा चढ़ाकर और हिंदू धर्म की उपेक्षा करते हुए वेद रचनाओं आदि से लिए गए श्लोकों को प्रकाशित कर उनको गलत तरह से पेश करता पाया गया.

पुलिस ने बताया एक आरोपी हिंदू समुदाय के व्यक्तियों के नाम पते और मोबाइल नंबर एक डायरी में नोट कर लेते ताकि उन्हें इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षित किया जा सके और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सके.

मोहम्मद मोनिश और समीर उर्फ नरेश कुमार दोनों पहले हिंदू थे,जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया. पुलिस ने इनके पास से 204 संदिग्ध धार्मिक पुस्तकें, तीन मोबाइल फोन, चार आधार कार्ड, एक संदिग्ध डायरी समेत अन्य सामान बरामद किया है.

प्रयागराज पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) सतीश चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान महमूद हसन गाजी, मोहम्मद मोनिश उर्फ आशीष कुमार गुप्ता और समीर उर्फ नरेश कुमार सरोज के रूप में की गई है.