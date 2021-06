UP, Uttar Pradesh, Rishi Sharma, Bulandshahr, Aligarh, Poisonous Alcohol Deaths Case, News:यूपी के अलीगढ़ जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है. अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी एवं शराब माफिया ऋषि शर्मा को रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया. अलीगढ़ के विभिन्न इलाकों में जहरीली शराब से 35 लोगों की मौत के मामले में 13 अलग-अलग मुकदमों में आरोपी शर्मा पर घोषित 75,000 रुपए के इनाम को शनिवार को ही बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया था. Also Read - अलीगढ़ के लिए आवंटित वैक्सीन नोएडा में जाकर लगाई, एक सोसायटी में कैंप लगाया, फिर फरार हुए

बता दें कि बीते दिनों अलीगढ़ के टप्पल और अकराबाद थाना क्षेत्र में गत 28 मई से शुरू हुआ जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा. घटना में अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है. हालांकि संदिग्ध रूप से जहरीली शराब पीने के कारण मरे 98 लोगों का अब तक पोस्टमॉर्टम कराया जा चुका है. 35 के अतिरिक्त जिन लोगों का भी पोस्टमॉर्टम हुआ है, उनकी विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही माना जाएगा कि उनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है. Also Read - UP Corona Curfew in 3 District: सहारनपुर जिले में भी हटा कोरोना कर्फ्यू, अब सिर्फ तीन जिले प्रभावित; जानिए उनके नाम

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने बताया कि शर्मा को अलीगढ़-बुलंदशहर की सीमा पर गिरफ्तार किया गया. वह नौ दिन तक अपने ठिकाने पर छिपे रहने के बाद दूसरे स्थान पर भागने की फिराक में था. Also Read - अलीगढ़: साध्वी प्राची का मस्जिद में हवन करने का ऐलान, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

उन्होंने बताया कि शनिवार रात पुलिस को यह सूचना मिली कि ऋषि अपनी गाड़ी से रविवार को बुलंदशहर जाएगा. इसपर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी गाड़ी से भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद की.

पुलिस ने पांच दिनों के दौरान उसके परिवार के पांच सदस्यों-उसकी पत्नी, बेटे, दो भाइयों तथा एक भतीजे को गिरफ्तार किया. पुलिस ऋषि की गिरफ्तारी के लिए आसपास के छह राज्यों में भी सक्रिय थी. इन राज्यों में उसका नेटवर्क था.

