UP, Chitrakoot, Samajwadi Party, Akhilesh Yadav, Mulayam Singh Yadav, Uttar Pradesh: उत्‍तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ( Samajwadi Party President) अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति पर (case has been registered) मामला दर्ज किया गया है. शनिवार को हुई इस घटना का खुलासा रविवार को पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा कर्वी कोतवाली थाने में उस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद हुआ.

चित्रकूट जिले के समाजवादी पार्टी के जिलाध्‍यक्ष ने आरोपितों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन शुरू करने की भी धमकी दी.

चित्रकूट जिला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अनुज यादव ने मीडिया को बताया कि कर्वी कस्बे निवासी संदीप शर्मा उर्फ सैंडी शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे थे.

यादव ने कहा, “उनके कृत्य से पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है.”

कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सपा जिलाध्यक्ष की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने रविवार देर रात आरोपी के घर पर छापेमारी की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने खुद को घर में बंद कर लिया.

पुलिस अधिकारी ने कहा, “उससे पूछताछ की जाएगी और शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.”