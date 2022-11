UP: एमबीबीएस की छात्रा ने मेडिकल कॉलेज में फांसी लगाकर सुसाइड की

Uttar Pradesh, suicide,Hapur: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में आज शनिवार को एक एमबीबीएस की छात्रा (MBBS student ) मेडिकल कॉलेज में मृत मिली है. हापुड़ जिले के जीएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा फांसी पर (hanging herself) लटकी मिली है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रा की मौत कथित तौर पर आत्महत्या (commits suicide) करने से हुई है.

Uttar Pradesh | MBBS student found dead at GS Medical College & Hospital in Hapur Police say prima facie it appears that the woman student died allegedly by suicide. pic.twitter.com/pvxqL1KCoT — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 26, 2022