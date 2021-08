UP Me Kab Khulenge School: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ चुकी है और संक्रमण के मामले काफी कम आ रहे हैं. खासकर दिल्ली, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में कोरोना वायरस का खतरा अब कम हो गया है. कोरोना वायरस के कारण पिछले कुछ महीनों से यूपी में बंद 6th, 7th और 8th क्लास के स्कूल मंगलवार यानी आज से खोल (UP School Reopen) दिए जाएंगे. स्कूलों को खोलने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में इसकी घोषणा की थी और आदेश दिया था कि 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस चलाए जाएंगे.Also Read - Schools Reopen News: कर्नाटक-तमिलनाडु ने स्कूल खोलने का कर दिया ऐलान, यूपी में कब खुलेंगे स्कूल, जानिए क्या है अपडेट

सितंबर में 1 से 5वीं क्लास के स्कूल भी खुल जाएंगे

कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों के आज खुल जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के स्‍कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है. प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक की ऑफलाइन क्‍लासेज 24 अगस्‍त से खुलेंगी जबकि कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्‍कूल 1 सितंबर से खोले जाएंगे.

योगी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने के आदेश दिए हैं, जिसे मुताबिक सेकेंड्री, हायर सेकेंड्री, टेक्निकल, वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 50 फीसदी बच्चों की क्षमता के साथ पढ़ाई चलेगी, जबकि छोटे बच्चों की क्लासेज दो शिफ्ट में ही चलाई जाएगी.

बता दें कि स्कूलों को खोलने के आदेश के बाद यूपी के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने साफ कहा है कि स्‍कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी और अगर कोविड की स्थिति बिगड़ती है तो स्कूल फिर से बंद हो सकते हैं.

दो शिफ्टों में चलेंगी कक्षाएं

सरकार द्वारा जारी इस आदेश में बताया गया कि 1 शिफ्ट में क्लास में सिर्फ 50% स्टूडेंट्स को ही बैठने की इजाजत मिलेगी. बाकी बचे 50% स्टूडेंट्स दूसरी शिफ्ट में पढ़ेंगे. बच्चों को पैरेंट्स के परमिशन लेटर लेकर स्कूल आना होगा, परमिशन लेटर के बाद ही बच्चे स्कूल में एंट्री कर पाएंगे. इसके साथ ही असेंबली क्लासरूम में ही करायी जाएगी और इंटरवल होने पर बच्चों को लंच भी क्लास के अंदर ही करना होगा.

इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी. यानी मंगलवार से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में पढ़ाई की जा सकेगी.