Noida-Ghaziabad-Lucknow-kanpur-Meerut me kab Khulenge School: कोरोना महामारी पर काफी हद तक काबू पा लिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 16 अगस्त से स्कूलों को खोलने का फैसला किया है. सरकार के फैसले के बाद नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ (Noida, Ghaziabad, Lucknow, kanpur, Meerut me kab Khulenge School) सहित पूरे राज्य में 16 अगस्त से निजी और सरकारी स्कूल खोले जाएंगे. हालांकि फिलहाल माध्यमिक और इंटरमीडिएट कक्षा के छात्र ही स्कूल आएंगे. वो भी कक्षाएं केवल आधी क्षमता के साथ लगेंगी यानी अभी एक दिन में आधे बच्चे ही स्कूल जाएंगे. इस तरह बच्चे अल्टर्नेट डे स्कूल जाएंगे.

राज्य सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों को एक सितंबर से खोलने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थाओं के छात्र 15 अगस्त को अपने-अपने स्कूल, कालेजों में स्वंतत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे. 16 अगस्त से कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आधी क्षमता के साथ पठन-पाठन प्रारम्भ होगा.

सूचना विभाग द्वारा जारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में नवीन सत्र प्रारंभ करने की तैयारी की जाए. माध्यमिक और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित हो चुके हैं. ऐसे में स्नातक स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया पांच अगस्त से प्रारंभ कर दी जानी चाहिए.

माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में भी जिन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है, उनके दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए. उच्च शिक्षण संस्थानों में पठन-पाठन प्रत्येक दशा में एक सितंबर से प्रारम्भ करने की तैयारी की जाए.

उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के प्रारंभ होने के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए विशेष शिविर लगाया जाना उचित होगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में पहले से ही सभी जरूरी तैयारी कर ली जाए.