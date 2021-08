UP Me Kab Khulenge School, School Reopening News, Noida-Lucknow Me Kab Khulenge School: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 16 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया है. राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी स्कूल खोले जाएंगे. इस बारे में मुख्यमंत्री आदित्य योगी के साथ एक बैठक में फैसला लिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में 50 फीसदी बच्चे ही स्कूल जाएंगे. यानी बच्चे अल्टर्नेट डे स्कूल जाएंगे. इस बारे में आधिकारिक घोषणा उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा करेंगे.Also Read - Khul Gaye Schools: पंजाब-उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश में आज से खुल गए स्कूल, छात्रों ने कहा-बहुत लंबा था इंतजार....

रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके लिए पहले अभिभावकों को अपनी सहमति देनी पड़ेगी. अभिभावकों या फिर माता-पिता की सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे. Also Read - UP Me Kab Khulenge School: यूपी में स्कूलों को खोलने को लेकर सीएम योगी ने दिया ये निर्देश, जानिए कब खुलेंगे स्कूल...

शुरुआती में एक दिन में केवल आधे बच्चे ही स्कूल में उपस्थित रहेंगे. वैसे ऑफ लाइन स्कूल के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी. Also Read - Kab Khulenge School: आठ राज्यों में खुल चुके हैं स्कूल, अगस्त में इन प्रदेशों में भी लगेंगी कक्षाएं