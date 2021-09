UP Me Khul Gaye Schools: उत्तर प्रदेश में आज से कक्षा1 से 5वीं तक के छोटे बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं. पहले दिन स्कूल पहुंचने वाले बच्चों की संख्या कम रही. सभी स्कूलों में बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रवेश दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को उनके क्लासरूम में बैठाया गया है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं और अपने ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है….Also Read - UP Schools Reopening: कल से यूपी में खुल रहे हैं स्कूल, सीएम योगी ने दिए हैं ये सख्त निर्देश, जानिए क्या

सीएम ने एक ट्वीट के जरिए शिक्षकों से भी सभी बच्‍चों का ख्‍याल रखने का आग्रह किया है.

इससे पहले यूपी में 16 अगस्त से 9-12वीं और 21 अगस्त से 6-8वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं. करीब 18 महीने बाद ये पहला मौका होगा जब छोटे बच्चे भी स्कूल पहुंचे हैं. इसके पहले मार्च 2020 में बच्चों का स्कूल खुला था.

