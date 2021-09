UP Me Khul Gaye Schools: उत्तर प्रदेश में आज से कक्षा1 से 5वीं तक के छोटे बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं. पहले दिन स्कूल पहुंचने वाले बच्चों की संख्या कम रही. सभी स्कूलों में बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रवेश दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को उनके क्लासरूम में बैठाया गया है. कानपुर के यशोदा नगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की प्रधानाचार्या ने बताया, ”सभी कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है. एक सीट पर एक ही बच्चे को बैठाया गया है. अभिभावकों का रिस्पॉन्स भी ठीक है.Also Read - UP Schools Reopening: कल से यूपी में खुल रहे हैं स्कूल, सीएम योगी ने दिए हैं ये सख्त निर्देश, जानिए क्या

मुंह पर मास्क, सामाजिक दूरी और सेनिटाइजर के साथ बच्चे बुधवार की सुबह स्कूल जाते दिखे.

#WATCH | Students attend interactive classes at a govt school in Gandhi Park, Moradabad as schools reopen for classes 1 to 5 in Uttar Pradesh from today pic.twitter.com/PvJ7OEQpQY

— ANI UP (@ANINewsUP) September 1, 2021