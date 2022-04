UP, Ghaziabad, गाजियाबाद: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) में नवरात्रि (Navratri) के दौरान मांस की दुकानें (Meat shops) बंद हैं. बता दें कि गौरतलब है कि चैत्र नवरात्रि आज शनिवार को शुरू होकर आगामी 10 अप्रैल तक रहेंगी. वहीं, गाजियाबाद के जिलाधिकारी आरके सिंह ने बताया कि सिर्फ लाइसेंसधारक मांस विक्रेता ही साफ-सफाई के सभी नियमों का अनुपालन करते हुए अपनी ढकी हुई दुकानों में मांस बेच सकेंगे.Also Read - Chaitra Navratri के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, लाखों लोग कर रहे माता के दर्शन

इस पाबंदी से प्रभावित एक दुकानदार ने कहा, यह पहली बार है जब गाजियाबाद में नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें बंद हैं. शराब दुकानें खोली गई हैं और मांस की दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया है. हमारी आय का स्रोत बंद हो गया है. हमें हजारों का नुकसान उठाना पड़ता है. हमारी दुकानों में लाखों के मांस उत्पाद रखे हुए हैं. Also Read - उत्तर प्रदेश: इस जिले के नगर निगम ने लिया फैसला, Navratri 2022 पर 9 दिनों तक बंद रहेंगी मीट की दुकानें

This is for the first time that meat shops are shut during Navratri in Ghaziabad. Liquor shops are opened & meat shops are asked to shut. Our source of income has stopped, we’ll incur losses of thousands. We’ve meat products worth lakhs kept in our shops, say affected shopkeepers pic.twitter.com/DcVRQ5qdGW

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 2, 2022