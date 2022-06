UP mein Sarkari Naukari : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने आज घोषणा की कि उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस (UP Police) और संबंधित सेवाओं में भर्ती (Govt Jobs in Uttar Pradesh) के लिए ‘अग्निवीरों’ को प्राथमिकता देगी. आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने ट्वीट किया,’ मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी सरकार प्रदेश पुलिस और संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि युवाओं के उन्नति उनके सुरक्षित भविष्य के लिए BJP की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित एवं पूर्णतः प्रतिबद्ध है. जय हिंद!’Also Read - यूपी में नए मदरसों को नहीं मिलेगी सरकारी मदद, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला | Watch Video



इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कहा था कि देश की युवा शक्ति को 'अग्निवीर' (Agniveer) के रूप में मां भारती की सेवा का अवसर प्रदान करने जा रही 'अग्निपथ योजना' भारतीय सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय का सृजन करेगी. सशस्त्र बलों (Security Forces) के सामर्थ्य में अभिवर्धन हेतु लिया गया यह निर्णय अभिनंदनीय है.'

आपकी जानकारी के लिए बता दें सामने पेश आने वाली भावी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया (Defense Recruitment Process) में कल आमूलचूल बदलाव करते हुए, थलसेना (Indian Army), नौसेना (Indian Navy) और वायुसेना (Indian Air Force) में सैनिकों की भर्ती संबंधी 'अग्निपथ' योजना की घोषणा की थी.