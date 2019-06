नई दिल्लीः सत्ता की हनक क्या होती है. यह यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण से जानिए. दरअसल, शाहजहांपुर में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने शुक्रवार को योग दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद एक सरकारी अधिकारी से अपना जूता उठवाया. अधिकारी ने ही मंत्री जी को जूता पहनाया भी. वैसे आपकी नजर में यह उचित नहीं लग सकता है, लेकिन मंत्री जी को इसमें कुछ भी बुरा नहीं दिख रहा. मंत्री जी ने कर्मचारी से न केवल जूते पहनवाए बल्कि उसके फीते भी बांधवाए.

#WATCH: UP Minister Laxmi Narayan gets his shoelace tied by a government employee at a yoga event in Shahjahanpur, yesterday. pic.twitter.com/QbVxiQM7bI

— ANI UP (@ANINewsUP) June 22, 2019