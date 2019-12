लखनऊ: देश में बलात्कार और हत्या की कई जघन्य घटनाओं को लेकर उठे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने गुरुवार को कहा कि समाज में अपराध बिल्कुल न होने की गारंटी तो भगवान राम भी नहीं दे पाये होंगे.

#WATCH UP Minister,Ranvendra Pratap Singh: Jab samaj hai, to samaj mein ye keh dena ke 100% crime nahi hoga, ye surety to mujhe nahi lagta Bhagwan Ram ne bhi de payi ho. Lekin ye surety zaroor hai agar crime hua hai to saza hogi aur vo jail jayega pic.twitter.com/8U5Fr90ML7

