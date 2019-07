नई दिल्ली: बीजेपी के शीर्ष नेतृत्‍व ने मंगलवार को दो बड़े राज्‍यों के भाजपा के नए प्रदेश प्रमख नियुक्‍त किए हैं. भाजपा अध्यक्ष

अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह को उत्तर प्रदेश पार्टी इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया. वर्तमान में स्‍वतंत्र देव

सिंह उत्‍तर प्रदेश सरकार में राज्‍य मंत्री स्‍वतंत्र प्रभार परिवहन एवं प्रोटोकॉल व ऊर्जा राज्‍यमंत्री हैं. वहीं, महाराष्‍ट्र में आगामी चुनाव के मद्देनजर राज्‍य की सरकार में राजस्‍व एवं पीडब्‍ल्‍यूडी मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया है.

स्‍वतंत्र देव सिंह बीजेपी प्रदेश अध्‍यक्ष के पद पर महेन्द्र नाथ पांडे का स्थान लेंगे. बता दें कि महेन्द्र नाथ पांडे को नरेंद्र मोदी नीत

नई सरकार में कौशल विकास मंत्री बनाया गया है. वहीं, महाराष्‍ट्र से चुनकर लोकसभा में सांसद राव साहेब दानवे पाटिल को

उपभोक्ता मामलों का राज्य मंत्री बनाया गया है.

— ANI UP (@ANINewsUP) July 16, 2019

Swatantra Dev Singh appointed as President of Uttar Pradesh Bharatiya Janata Party. pic.twitter.com/PqUNssh9Hs

भाजपा के राष्‍ट्रीय महासचिव एवं मुख्‍यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी संगठनात्‍मक नियुक्‍ति के पत्र में कहा गया है कि, भारतीय जनता पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष श्री अमित शाह जी ने स्‍वतंत्र देव सिंह को उत्‍तर प्रदेश का प्रदेश भाजपा अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया है.

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पार्टी ने चंद्रकांत दादा पाटिल को महाराष्ट्र प्रदेश

भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया है.

Chandrakant Patil appointed as the President of Bharatiya Janata Party (BJP), Maharashtra. pic.twitter.com/Qoa8R3VBqX

— ANI (@ANI) July 16, 2019