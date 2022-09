बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग किशोरी का शव रेलवे स्टेशन के पीछे जंगल से पुलिस ने बरामद किया है. किशोरी के परिजनों ने दुष्‍कर्म के बाद हत्‍या का आरोप लगाया है. पुलिस ने इसकी जानकारी दी . हालांकि इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और उसके बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है.Also Read - UP: लखीमपुर खीरी में रेप के बाद युवती की इलाज के दौरान मौत, दो आरोपी अरेस्ट, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ी

पुलिस के अनुसार, फैजगंज बेहटा थाना इलाके के एक गांव में रेलवे स्टेशन के पीछे 15 वर्षीय दलित किशोरी का शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने उसे बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

परिजनों का आरोप है कि किशोरी की दुष्‍कर्म के बाद हत्या की गई है. मृतका की मां ने बातचीत में आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ दुष्‍कर्म किया गया है और इस साजिश में पुलिस चौकी का स्टाफ और बैंक के बाहर ड्यूटी करने वाले गार्ड सभी शामिल हैं.

पीड़िता की मां ने कहा कि उसकी लड़की के कपड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसके साथ दुष्‍कर्म किया गया है. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस बिना सूचना दिए शव उठा लाई और हम लोगों को उसकी शिनाख्त करने के लिये बदायूं पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया.

Uttar Pradesh | We received info that the dead body of a minor girl was found in a jungle near Asafpur Railway Station under Faizganj Behta PS limits in Badaun dist today. Dead body sent for post-mortem. A case will be registered for further probe: Badaun SSP Dr Om Prakash Singh pic.twitter.com/XVxyIZuhqn

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 17, 2022