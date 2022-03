UP MLC Elections 2022: यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने विधान परिषद चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. सपा ने गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन कांड में घिरने वाले बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान (Dr Kafeel Khan) को विधान परिषद का प्रत्याशी बनाया है. समाजवादी पार्टी (SP) ने उन्हें देवरिया से उम्मीदवार बनाया है. इसके अलावा समाजवादी पार्टी (SP) ने गोंडा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सीतापुर से उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी है.Also Read - Akhilesh Yadav ने अब तक नहीं मानी हार! Tweet कर बताया- 'कैसे SP-RLD गठबंधन को 304 सीटों पर...'

Uttar Pradesh | Samajwadi Party (SP) announces the name of candidates from Gonda, Deoria, Ballia, Ghazipur, Sitapur for MLC elections. Dr Kafeel Khan announced as the party's candidate from Deoria.

(File photo) pic.twitter.com/Ueu2fkqzST

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 17, 2022