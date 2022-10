लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बुधवार को राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई . मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी . दशहरे के दिन हुई बारिश के कारण कानपुर, लखनऊ और कई अन्य जिलों में जगह जगह रावण दहन स्थलों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से दशहरा के कार्यक्रमों में खलल पड़ा.Also Read - हरियाणा के यमुनानगर में बड़ा हादसा टला- लोगों की भीड़ पर गिरा रावण का जलता पुतला, कई घायल | VIDEO

राजधानी लखनऊ और आसपास के कई जिलों में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में ज्यादातर स्थानों पर और पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है.

आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. इसमें कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान बहराइच में सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई.

Uttar Pradesh | With heavy rains lashing Kanpur today, the Ravana effigies to be burnt for the final day of Navratri celebrations on occasion of #Dussehra stand spoiled. pic.twitter.com/5nUppNvZ1J

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 5, 2022