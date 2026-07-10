यूपी में बारिश का कहर, 7 लोगों की मौत...कई इलाकों के लिए IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

UP Monsoon News: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है. बारिश और बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है.

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up rain alert (Image: IANS)

UP Monsoon News: उत्तर प्रदेश में मानसून अपने पीक पर है, लगातार हो रही बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं की वजह से बीते गुरूवार (9 जुलाई, 2026) को 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है. आज (10 जुलाई, 2026) भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.

बारिश की वजह से कौन-सी परेशानियां हुई?

बारिश और बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में संत कबीर नगर, कुशीनगर, बुलंदशहर, शामली और गाजियाबाद में लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. इसके साथ ही नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे महानगरों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और सड़क धंसने से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. आकाशीय बिजली गिरने की वजह से सूबे में तीन लोगों ने अपनी जान गंवा दी जिसमें संत कबीर नगर में दो और कुशीनगर में एक की मौत हुई.

कितने लोगों की हुई मौत?

बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने की घटना में दो लोगों की मौत होगी और 4 लोग घायल हुए है. स्थानीय पुलिस के अनुसार मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया और घायलों को सुरक्षित निकाल कर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है. वहीं शामली में बारिश के दौरान टिन शेड गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई. इसके अलावा दो लोग घायल हुए जिनका इलाज जारी है. इसके अलावा गाजियाबाद के विजय नगर में बारिश की वजह से नाले में पानी भरने की वजह से तीन साल की बच्ची की मौत हो गई.

जलभराव, सड़क धंसी, स्कूल बंद

भारी बारिश की वजह से नोएडा और गाजियाबाद में कई इलाकों में जलभराव हो गया और कई जगहों पर लंबे ट्रैफिक जाम देखने को मिले. गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर-13 में निर्माणाधीन बेसमेंट के पास सड़क धंस गई. नोएडा के सेक्टर-33 स्थित परिवहन विभाग कार्यालय में भी पानी भर गया. बारिश के देखते हुए कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है.

किन जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है?

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल और बदायूं में आज बहुत तेज बारिश हो सकती है.

पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई दूसरे जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है.

मौसम विभाग का कहना है कि 11 जुलाई तक पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश जारी रह सकती है.

लगातार बारिश की वजह से अगले 2 से 3 दिनों में दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है.

किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई है?

लखनऊ में गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 27.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

पिछले 24 घंटे में मेरठ में 94.9 मिमी, मुजफ्फरनगर में 68.2 मिमी, बरेली में 58.8 मिमी और मुरादाबाद में 22 मिमी बारिश हुई.

अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, आजमगढ़, हरदोई और सुल्तानपुर में भी अच्छी बारिश देखने को मिली.

आगरा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

वहीं मेरठ, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर प्रमुख शहरों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया.

बारिश क्यों बढ़ी और लोगों को क्या सलाह दी गई है?