UP: कानपुर देहात में मां-बेटी का अंतिम संस्कार हुआ, Magisterial inquiry के आदेश, सीएम योगी ने जताया दुख

UP: कानपुर देहात में बीते दिन सोमवार शाम को अतिक्रमण हटाये जाने के दौरान खुद को आग लगाने वाली एक महिला और उसकी बेटी का आज बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम संस्कार किया गया. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां-बेटी की जलकर हुई मौत को दुखद करार देते हुए कहा, मजेस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं.

अंतिम संस्कार करने के बाद पीड़ित पुत्र शिवम दीक्षित ने मीडियाकर्मियों को बताया कि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनके परिवार को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगें जल्द पूरी की जाएंगी.

बता दें कि सोमवार शाम कानपुर देहात जिले के रूरा थाना इलाके के मडौली गांव में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान सोमवार को एक अधेड़ उम्र की महिला और उसकी बेटी ने कथित तौर पर अपनी झोपड़ी में खुद को आग लगा ली, जिससे दोनों की मौत हो गई थी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट किया,”कानपुर की घटना दु:खद है. इसके लिए एसआईटी काम कर रही है. हमने मजेस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए हैं. उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के वीडियो क्लिप भी ट्विटर के साथ संलग्न की है . इस वीडियो क्लिप में कानपुर में हुए हादसे पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा,”घटना दुखद हैं, उसके लिए हमारी एक एसआईटी काम कर रही है. हमने मजेस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए हैं . पूरी रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए . यह एक संवेदनशील मामला हैं, इस मामले में जो दूध का दूध पानी का पानी होगा, सबके सामने आ जाएगा.”