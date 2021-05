UP News: अलीगढ़ में जहरीली शराब मामले में शुक्रवार की देर रात तक मौतों का सिलसिला जारी रहा, रात तीन बजे तक जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या 28 पहुंच गई थी जिसका आधिकारिक अपडेट जारी कर दिया गया है और शासन को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी गई है. इतनी संख्या में हुई मौतों से पूरे इलाके में मातम का माहौल है और अस्पताल में चीख-पुकार मची है. मृतकों में से अधिकांश शवों के पोस्टमार्टम हो चुके थे, जबकि शनिवार की सुबह तड़के तक कई शव पोस्टमार्टम की कतार में थे. वहीं एक दर्जन से अधिक लोगों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है, सबका जिला अस्पताल व जेएन मेडिकल में चल रहा है. Also Read - UP News: अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अबतक 11 लोगों की मौत, सीएम योगी ने दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश

इस मामले पर शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया था और आरोपियों पर रासुका लगाकर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था. दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी होगी और उससे मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा.

इसके बाद लापरवाही के आरोप में सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक राजेश यादव, प्रधान सिपाही अशोक कुमार, निरीक्षक चंद्रप्रकाश यादव और सिपाही रामराज राना को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही पुलिस ने तीन मुकदमे दर्ज कर शराब तस्करी रैकेट में आरोपी अनिल चौधरी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दो मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है.

जहरीली शराब से मौत की पहली सूचना शुक्रवार की सुबह 8 बजे लोधा थाना क्षेत्र के गांव करसुआ और खैर थाना क्षेत्र के गांव अंडला से मिली थी. इसी बीच पता चला कि गांव के बाहर आईओसी बॉटलिंग प्लांट पर कंटेनरों के दो चालक लापता हैं. उन्हें पुलिस ने खोजा तो वे कंटेनेरों में ही बेसुध पड़े थे.

इसके साथ ही मौत का सिलसिला दिनभर चलता रहा और दोपहर तक 15 लोगों की मौत हो गई थी. फिर शाम होते होते कई और लोगों की मौत की खबर मिली और शुक्रवार की देर रात तक 28 लोगों की मौत की सूचना मिली है. कई लोग अभी भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट हैं.

एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया है कि शराब कारोबारी रालोद नेता अनिल चौधरी सहित पांच को गिरफ्तार किया गया है. भाजपा से जुड़े ऋषि शर्मा व विपिन यादव फरार हैं, इन पर इनाम घोषित किया है.

डीएम चंद्रभूषण सिंह ने प्रकरण में करसुआ, ककोला, अर्राना, पचपेड़ा व छेरत के पांच ठेकों को सीज कर उनसे सैंपल जांच को भेजे हैं.