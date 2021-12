UP News: यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखें तो तय नहीं हुई हैं, लेकिन इसकी जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है. लेकिन चुनाव से ठीक पहले आज सुबह आयकर विभाग की टीम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव राय सहित सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कुछ खास नेताओं के ठिकानों पर धावा बोला, जिसके बाद हड़कंप मची है. आज सुबह से आयकर विभाग की छापेमारी जारी है. इस कार्रवाई पर सपा नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है और राजीव राय के आवास पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है.Also Read - Ganga Expressway की आधारशिला रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, एक साथ 76 विधानसभा सीटों पर होगी नजर

राजीव राय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि यह आईटी विभाग है, मेरी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या काला धन नहीं है. मैं लोगों की मदद करता हूं और सरकार को यह पसंद नहीं आया. यह उसी का परिणाम है. आप कुछ भी करेंगे तो वीडियो बनाएंगे, एफआईआर कराएंगे, बेवजह केस लड़ेंगे. कोई फायदा नहीं है चलो आप भी अपनी प्रक्रिया पूरी कर लो.

This is IT dept. I’ve no criminal background or black money. I help people & Govt didn’t like it. This is a result of that. If you do anything, they’ll make a video, register an FIR, you’ll fight a case unnecessarily. There is no use let procedure complete: Rajeev Rai, SP leader pic.twitter.com/Bn4hcs1ozm

— ANI UP (@ANINewsUP) December 18, 2021