UP News: 35 लोगों को ले जा रही नाव पलटी, तीन महिलाओं की मौत

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया शहर (Ballia city) के मालदेपुर गंगा घाट (Maldepur Ganga Ghat ) पर सोमवार सुबह 35 लोगों से भरी एक नाव पलटने (boat capsized) से तीन महिलाओं की डूबने से मौत हो गई, जबकि तीन अन्य को बचा लिया गया.

#WATCH | Uttar Pradesh: 3 women died and 4 hospitalised after a boat capsized in Ballia. Rescue operations underway pic.twitter.com/E6GkqKfusG — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 22, 2023