UP News: जीएसटी इंटेलिजेंस (Directorate General of GST Intelligence, DGGI) ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कन्नौज से गिरफ्तार कर लिया है. पीयूष जैन के घर में पिछले 60 घंटे से छापेमारी जारी है जिसमें अबतक 257 करोड़ रुपये कैश मिले हैं. छापेमारी में एक बैग मिला है, जिसमें 300 चाबियां मिली हैं. वहीं उनके घर से अबतक 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं. इसके साथ ही मुंबई और दुबई में भी उसकी संपत्ति का पता चला है. इसके अलावा करोड़ों रुपये का सोना बरामद किया गया है.

इससे पहले पीयूष जैन के घर मे हुई छापेमारी में कई खुलासे हुए. जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन ने एक ही कैंपस में चार घर बना रखे हैं और वहां एक तहखाना भी मिला है, अब इस तहखाने को खोलने की कोशिश की जा रही है.

Directorate General of GST Intelligence (DGGI) Ahmedabad has arrested perfume businessman Piyush Jain under section 67 of CGST Act. Unaccounted cash over Rs 187 crores and unaccounted raw and finished material were recovered from him: Officials

