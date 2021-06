Uttar Pradesh News Update: उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी (Member of UP Women Commission Meena Kumari) अपनी टिप्पणियों के चलते विवादों में घिर गई हैं. दरअसल उनसे राज्य में बलात्कार के बढ़ते मामलों और महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने में राज्य की योजना पर सवाल पूछा गया. इसके जवाब में मीना कुमार ने कहा कि लड़कियों मोबाइल फोन नहीं दिए जाने चाहिए. क्योंकि वो लड़कों से बात करती हैं और बाद में उनके साथ घर से भाग जाती हैं. उन्होंने चौबीसों घंटे युवा महिलाओं की पुलिसिंग का भी आह्वान किया. Also Read - यूपी में एक शख्स को 5 मिनट के भीतर ही दे दी गई कोविड वैक्सीन की दोहरी खुराक और फिर...

यूपी महिला आयोग सदस्य ने पत्रकारों से आगे कहा, 'मैं माता-पिता से अपील करूंगी की वो अपने बेटियों को मोबाइल फोन ना दें. अगर फोन देते हैं तो प्रतिदिन इसकी निगरानी की जाए. सभी अपराध (महिलाओं या युवतियों के खिलाफ अपराध) माताओं की लापरवाही की वजह होते हैं.' उन्होंने कहा कि माता-पिता और समाज के रूप में हमें अपनी बेटियों की निगरानी करनी होगी. हमेशा नजर रखें कि वो कहां जा रही हैं और किन लड़कों के साथ बैठती हैं. हमें उनके मोबाइल फोन भी चेक करते रहने होंगे. लड़कियां फोन पर बात करती रहती हैं और फिर भाग जाती हैं.

बाद में इन टिप्पणियों पर विवाद छिड़ने के बाद मीना कुमारी ने स्पष्टीकरण दिया है. उन्होंने आज गुरुवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा- मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया है. मैंने कहा था कि माता-पिता को देखना चाहिए कि क्या उनके बच्चे पढ़ाई या अन्य उद्देश्यों के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि लड़कियां फोन का इस्तेमाल करेंगी तो लड़के साथ भाग जाएंगी.

मीना कुमार की विवादित टिप्पणियों का एक वीडियो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रहा है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने उनके बयान का विरोध किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा- नहीं मैडम लड़की के हाथ में फोन बलात्कार का कारण नहीं है. बलात्कार का कारण है ऐसी घटिया मानसिकता जो अपराधियों के हौसले और बढ़ाती है. प्रधानमंत्री जी से निवेदन है सभी महिला आयोगों को जरा सेंसिटाइज करवाइए, एक दिन दिल्ली महिला आयोग की कार्यशैली देखने भेजिए, हम सिखाते हैं इन्हें.

