देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है. भारत में कोविड-19 से अब तक 33 लाख 87 हजार लोग संक्रमित हो चुके हैं और 61 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए राज्य सरकार ने कई चीजों पर पाबंदी लगा रही है और उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक होटल में कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे एक होटल में छापेमारी के बाद पुलिस ने 19 युवकों को गिरफ्तार कर लिया.

आबकारी विभाग ने होटल में शराब और हुक्का पीने के मामले में युवकों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस अधीक्षक (नगर) अभिषेक वर्मा ने कहा कि होटल में छापेमारी के दौरान आरेापियों को पकड़ा गया. उन्होंने कहा कि एनसीआर के एक इवेंट प्रबंधक ने होटल में पार्टी हॉल और कुछ कमरे बुक किए थे.

वर्मा ने बताया कि मौके से हुक्का और अन्य मादक पदार्थ बरामद किए गए. उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के शराब बेचने के आरोप में होटल प्रबंधक हैदर चौधरी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 3 हजार से ज्यादा की अब तक मौत हो चुकी है.