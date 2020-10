UP News In Hindi: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जिले के पुरानपुर इलाके में एक बस और पिकअप की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए. बस लखनऊ से पीलीभीत आ रही थी और पिकअप वैन पुरानपुर की तरफ से आ रही थी. पीलीभीत के एसपी के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है. Also Read - बहन के साथ हुई थी हैवानियत, निःशब्द भाई ने इस तरह दरिंदों को दिलाई फांसी की सजा

पीलीभीत के एसपी जयप्रकाश ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, ‘पुरानपुर बॉर्डर के पास यह हादसा हुआ. टक्कर के बाद बस पलट गई और हादसे में 7 लोगों की जान चली गई. उन्होंने बताया कि पिकअप में सवार कुच लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं.

उन्होंने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. वहीं, वहां से गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है. एसपी जयप्रकाश ने बताया कि मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है. शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ बैठे यात्रियों के मुताबिक मृतक लखनऊ के बताए जा रहे हैं.