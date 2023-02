Video: एलिवेटेड रोड पर रील बनाने वाले पांच गिरफ्तार, फॉर्च्यूनर भी सीज, राइफल का लाइसेंस भी निरस्त होगा

Uttar Pradesh Hindi News: पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम ने एलिवेटिड रोड पर गाड़ी खड़ी कर मार्ग अवरुद्ध करते हुए, शराब पीते हुए हथियारों को लहराकर वीडियो बनाने वाले एवं हर्ष फायरिंग कर भय का माहौल पैदा करने वाले पांच अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं. पुलिस ने उनके कब्जे से एक फॉर्चयूनर गाड़ी, 2 राइफल .315 बोर, 7 खोखा कारतूस व 1 जिन्दा कारतूस बरामद किया है.

5 फरवरी को थाना इंदिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत एलिवेटिड रोड़ पर फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी कर मार्ग अवरुद्ध करते हुए शराब पीते हुए लोगों की जान को खतरे में डालकर हथियार लहराते हुए डांस करने का एक वीडियो एवं इसके पश्चात इन्हीं अभियुक्तों द्वारा नीतिखण्ड-1 मे जाकर .315 बोर राइफल से हर्ष फायरिंग करने का एक दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उक्त दोनों वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने से समाज मे भय का माहौल पैदा हुआ था.