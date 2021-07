Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के खुर्जा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने एक महिला को मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया. आरोपी अपने भाई के साथ उसके संबंधों को लेकर नाराज था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संतोष कुमार सिंह ने महिला को जलाने को पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि करीब 20 साल की एक युवती को उसके बॉयफ्रेंड के भाई ने आग के हवाले कर दिया.Also Read - Delhi News: दिल्ली के इन 26 लोगों ने 1,250 अमेरिकी नागरिकों को ठग लिया, करोड़ों रुपए बनाए

उन्होंने कहा कि पीड़िता 30-40 फीसदी जल गई है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद फरार चल रहा आरोपी पीड़ित महिला के अपने भाई के साथ संबंधों का विरोध कर रहा था. बीते सोमवार को आरोपी खुर्जा के मुंडाखेड़ा गांव में पीड़िता के घर गया और उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया. Also Read - नकद, नारियल और साड़ी देने से किया इनकार तो किन्नर ने ले ली तीन महीने की बच्ची की जान, जानें पूरा मामला...

दोनों पड़ोसी हैं और एक ही समुदाय के हैं. एसएसपी ने कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है. Also Read - Gujarat News: कांग्रेस विधायक के बंगले में दूसरी बार चोरी, लाखों रुपए और गोल्ड उड़ा ले गए चोर

A 20-year-old woman was set on fire in Munda Khera village by a man named Pawan, who was wary of her relationship with his elder brother. She suffered 30-40% burn injuries. Police are trying to arrest the accused. An investigation has been initiated: Bulandshahr SSP Santosh Singh pic.twitter.com/8HxtKBn4hM

— ANI UP (@ANINewsUP) July 13, 2021