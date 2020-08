UP News In Hindi: बदायूं के कोतवाली दातागंज क्षेत्र में एक महिला ने अपने एक साल के पुत्र की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह चौहान ने सोमवार को बताया कि दातागंज कस्बे के विद्युत उपकेंद्र के निकट रहने वाले सरताज (25) का निकाह दो साल पहले ही फातिमा (22) के साथ हुआ था. उनका 14 माह का एक बच्चा भी था. उन्होंने बताया कि फातिमा के पिता अबरार और भाई नफीस ने पुलिस को बताया कि दहेज की मांग को लेकर सरताज और उसके परिजन अक्सर उनकी बेटी के साथ मारपीट करते थे और रविवार दोपहर भी सरताज ने उसके साथ मारपीट की और दहेज में कार लेकर आने को कहा. Also Read - सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाला गिरफ्तार, घर की रेकी तक कर ली थी

उन्होंने बताया कि ससुराल वालों के उत्पीड़न से तंग होकर फातिमा ने रविवार रात आत्मघाती कदम उठाया. पहले उसने अपने मासूम बेटे को फंदा लगा कर लटका दिया फिर कुंडे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. उन्होंने बताया कि परिवार वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया. मोहल्ले की काफी लोग एकत्रित हो गए. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सरताज को हिरासत में ले लिया गया है.

जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने बताया कि तहसील दातागंज में एक महिला ने अपने 14 माह के बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.