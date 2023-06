UP News: बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम स्थल पर हंगामा, देखें वीडियो

UP News: उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) के एक कार्यक्रम में हंगामा (Ruckus erupted ) हो गया है. गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम में यह घटना तब हुई, जब सेल्फी लेने (selfies clicking ) को लेकर उनके समर्थकों के दो गुट आपस में भिड़ गए.

#WATCH | Uttar Pradesh: Ruckus erupted at the venue of an event of BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh in Gonda. The incident occurred when two groups of the MP’s supporters clashed with each other reportedly over clicking of selfies. pic.twitter.com/tDUIvD9BSs — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 17, 2023