UP News: लखनऊ में बड़ा हादसा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग ढही, कई लोगों के दबने की आशंका, कुछ शव निकाले गए

Uttar Pradesh, UP, UP Latest News, building collapse, Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मंगलवार को देर शाम हजरतगंज इलाके में बहुमंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग के गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमे कई लोगों के दबे होने की आशंका है. बचाव अभियान में कुछ डेड बॉडीज निकाली गई हैं. एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड कार्मिक मौके पर मौजूद हैं, बचाव ऑपरेशन चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, लखनऊ में वजीर हसंगंज रोड पर एक आवासीय इमारत के अचानक ढहने से यह हादसा हुआ है. 3 शव मिल गए हैं और अस्पताल भेजे गए हैं.