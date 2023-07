UP News: अमरोहा में टॉकीज की मरम्मत के दौरान हुआ हादसा, दो मजदूरों की मौत

अमरोहा : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अमरोहा (Amroha) शहर में आज रविवार को एक सिनेमाघर (Movie Theater) की बीम गिर जाने से उसके मलबे में दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई.

अमरोहा के पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) विजय कुमार राणा ने बताया कि आज पूर्वाह्न करीब 11 बजे स्टेशन रोड पर ‘माधव पैलेस’ सिनेमाघर की मरम्मत का काम चल रहा था, तभी उसका एक बीम अचानक ढह गया. उन्होंने बताया कि इस घटना में मौके पर काम कर रहे नौ लोग मलबे में दब गए.