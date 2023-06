UP News: CM योगी का बुल्डोजर गोरखपुर में उस गैंगस्टर पर चला, जिस पर 4 मर्डर समेत 32 केस दर्ज हैं

Uttar Pradesh, UP News: ये वीडियो है उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के गृह जिले गोरखपुर (Gorakhpur News) का, जहां जिला प्रशासन ने एक कुख्यात माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ बुल्डोजर की कार्रवाई की गई है. गोरखपुर जिला प्रशासन ने माफिया विनोद उपाध्याय के आवास पर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया है.

माफिया विनोद उपाध्याय के खिलाफ 32 मुकदमें दर्ज हैं, जिसमें से 4 हत्या और 4 गैंगस्टर के मामले हैं. रंगदारी एंव हत्या के प्रयास के मुकदमें हैं. उस पर 50 हजार का इनाम भी है.