UP News: योगी सरकार का गोरखपुर में बुल्डोजर चला, माफिया विनोद उपाध्याय के भाई का घर ध्वस्त किया

UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अपराधियों और माफिया पर सख्त योगी सरकार (Yogi govt) ने सिर्फ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, बल्कि उनके करीबियों पर भी बड़ा एक्शन ले रही है. कुछ दिन पहले गोरखपुर (Gorakhpur) में कुख्यात माफिया और गैंगस्टर के विनोद उपाध्याय (Mafia Vinod Upadhyay) के खिलाफ ध्वस्ती करण का एक्शन लिया था, अब उसके भाई संजय उपाध्याय (Sanjay Upadhyay) का घर पर भी बुल्डोजर चला है. ये वीडियो है, जिसमें दिख रहा है कि गोरखपुर जिला प्रशासन ने माफिया विनोद उपाध्याय के भाई संजय उपाध्याय का आज घर ध्वस्त कर दिया दिया है.

गोरखपुर के एसपी सिटी कृष्णा बिश्नोई ने कहा, यह एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट की जमीन थी और इस पर विनोद उपाध्याय, संजय उपाध्याय और उनके गिरोह के सदस्यों ने कब्जा कर लिया था. वह (संजय उपाध्याय) फिलहाल फरार है और उस पर 25,000 रुपये का इनाम है. उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं.